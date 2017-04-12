Известного спортсмена похитили по дороге в Баку

Известный спортсмен 23-летний житель ингушского города Малгобек Магомед Картоев похищен силовиками 10 апреля при пересечении российско-азербайджанской границы, утверждают родственники мужчины, сообщает ингушское агентство «Кавказ. Реалии».

Ими подано соответствующее заявление в Совет безопасности Ингушетии и в аппарат местного уполномоченного по правам человека.

Факт задержания молодого человека в республиканском Совбезе отрицают, однако 11 апреля в доме Картоевых был произведен обыск, в ходе которого обнаружены граната и патроны. Родственники говорят, что боеприпасы им подкинули силовики.

Как сообщила изданию супруга Картоева Хава Аушева, к ним приехали вооруженные люди (около 40 человек) на бронированных автомобилях. «Соседи видели, как они заносили в дом пакет зеленого цвета, — рассказывает она. — Мы убеждены, что именно в нем лежали те предметы, которые они подбросили в нашу с Магомедом комнату».

Аушева утверждает, что Магомед, будучи профессиональным спортсменом по вольной борьбе, собирался в Турции или в Азербайджане «подписать контракт с каким-либо спортивным клубом».

По ее словам, 10 апреля Картоев выехал из Хасавюрта в Баку, однако на границе был снят пограничниками и передан российской стороне. Об этом он успел сообщить брату, после чего связь с ним прервалась. О его местонахождении родственникам неизвестно.

«В Совбезе Ингушетии отрицают его задержание, утверждая, что он у сотрудников ЦПЭ МВД Махачкалы. Те же говорят, что он в ЦПЭ Ингушетии, а в ЦПЭ, что он задержан в Хасавюрте», — добавляет собеседница «Кавказ. Реалии».