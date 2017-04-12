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В Грузии открывают хостелы, в Азербайджане — закрывают haqqin.az из Грузии

Автор: Грузинское бюро haqqin.az 

«Широкая сеть хостелов в Грузии  один из самых важных элементов грузинской туристической сферы». Об этом заявил haqqin.az руководитель грузинской туристической фирмы FAU-Travel Зураб Сванидзе. Так эксперт прокомментировал закрытие в Баку хостела Freedom.

Напомним, чиновники без решения суда закрыли хостел, заявив, что такие объекты «не соответствуют менталитету нашего народа».

«В Грузии организация хостелов освобождена от лицензирования и различных разрешений со стороны госучреждений. Хостелы можно организовывать в жилых зданиях, загородных домах. Нет никаких указаний на раздельное или совместное проживание мужчин и женщин. Этот вопрос вообще никогда не обсуждался,  говорит Сванидзе.  К примеру, у нас в хостеле в курортной зоне в одной комнате проживают восемь горнолыжников, из которых пять девушек».

По словам грузинского эксперта, проверять хостелы и посуточные квартиры вправе налоговая инспекция. Налог составляет 15% от прибыли, сказал он.

Отметим, что в 2016 году Грузию посетили 6 млн туристов.

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