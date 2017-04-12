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Туркменбаши объявил Жириновского аксакалом Туркменистана

 

Делегация ЛДПР побывала в Туркменистане, где лидеру фракции Владимиру Жириновскому вручили звание почетного старейшины туркменского народа. Как передают российские СМИ, об этом сказал в ходе «часа заявлений» глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев.

Он напомнил, что каждый день СМИ приводят высказывания западных деятелей, которые призывают брать пример с Запада. Но, как уже давно призывает ЛДПР, надо «повернуться лицом» на Юг.

Михаил Дегтярев сообщил, что глава Туркменистана присвоил лидеру ЛДПР звание почетного старейшины туркменского народа, и это свидетельство уважения со стороны Туркменистана. Дегтярев подчеркнул, что на Востоке иное, чем на Западе, понимание толерантности.

«Там не будут терпеть причуды меньшинства, а уважение надо заслужить, именно этого добился Владимир Жириновский», — сказал депутат.

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