Поставки израильского оружия в Азербайджан продолжатся

Послу Израиля в Армении Элияху Ерушалми, совсем недавно вручившему верительные грамоты президенту Сержу Саргсяну, в Ереване живется несладко, о чем он фактически признался в интервью ереванским СМИ. По словам Ерушалми, вопрос продажи Израилем оружия Азербайджану постоянно поднимается во время его встреч в Ереване.

Израильский дипломат отмечает, что эта тема будет обсуждаться и в ходе его будущих консультаций. «Но Израиль, естественно, не комментирует этот вопрос», - подчеркнул посол.

«…Во время моего первого визита в Армению я дал понять, что наши отношения касаются только Армении и Израиля и не имеют никакого отношения к связям с другими странами», - сказал в ходе интервью израильский дипломат.

В Армении давно выражают обеспокоенность сотрудничеством Азербайджана и Израиля в военной сфере, надеясь, что оно прекратится.

Однако, как сообщил haqqin.az источник в одной из силовых структур Израиля, «сотрудничество с Азербайджаном продолжится во всех сферах, будут и поставки оружия».

По словам источника, единственное, что может помешать Израилю продавать оружие Азербайджану, – это неодобрение США. «Однако до сих пор Вашингтон не возражал против оружейных сделок между Израилем и Азербайджаном».

Согласен с этим мнением и эксперт по Ближнему Востоку Василий Папава. «Развал Советского Союза способствовал установлению между Азербайджаном и Израилем дипломатических отношений. С тех пор сотрудничество между двумя государствами, находящимися в сложном геополитическом ареале, охватывает разные направления – военное, экономическое и политическое», - сказал Папава в интервью haqqin.az.

По его словам, для Азербайджана сотрудничество с Израилем содержит несколько стратегически важных компонентов. «Во-первых, Баку и Иерусалим стоят перед растущей угрозой региональной безопасности. Во-вторых, сотрудничеством с Израилем политическая элита Азербайджана пытается сбалансировать антиазербайджанскую активность армянской диаспоры, прежде всего в США и Европе. И в-третьих, при поддержке Израиля Азербайджан пытается модернизировать вооруженные силы и органы безопасности страны».

Эксперт считает, что после Ближнего Востока для Израиля одним из главных направлений региональной политики является Кавказский регион.

«Интерес Израиля вызван попыткой энергодиверсификации, деятельностью по сдерживанию растущего влияния Ирана в регионе и многочисленной еврейской диаспоры в Азербайджане».

Так как Азербайджан для Израиля – одно из немногих мусульманских государств, которое благосклонно настроено к Иерусалиму, обе страны на сегодняшний день имеют взаимовыгодное сотрудничество и в сфере безопасности (обмен информацией, анализ оперативных данных и т.д.).

«Такие близкие отношения с Израилем дают возможность Азербайджану оснастить свою армию современными системами вооружений, которых он не получил бы, сотрудничая со странами Запада и США. Стоит отметить, что военно-техническое сотрудничество Баку и Иерусалима превышает 1 млрд долларов, что в десятки раз больше аналогичного сотрудничества со странами Запада.

В свете роста нестабильности в регионе и террористической активности на Ближнем Востоке и в странах Европы сотрудничество в военной сфере и в вопросах безопасности между Азербайджаном и Израилем будет лишь развиваться, что отвечает их стратегическим интересам», - заявил Василий Папава.