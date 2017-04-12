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Лавров и Тиллерсон: переговоры за закрытыми дверями

 

Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон начали переговоры. Об этом сообщает ТАСС.

После вступительных слов встреча продолжится в закрытом режиме. Ее итоги Лавров и Тиллерсон подведут на пресс-конференции. Продолжительность встречи строго не определена, но переговоры глав внешнеполитических ведомств России и США в Москве обычно длятся несколько часов и нередко завершаются уже ночью.

Тем для обсуждения у Лаврова и Тиллерсона много. Прежде всего это обострение ситуации вокруг Сирии в результате ракетного удара США 7 апреля, обстановка в других ближневосточных странах - Ираке, Ливии, Йемене. Стороны, как ожидается, также затронут вопросы безопасности на Корейском полуострове, урегулирования конфликта в Украине и перспектив нормализации двусторонних отношений.

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