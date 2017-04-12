«Почти 90% коммерческих и промышленных объектов в Азербайджане обеспечены POS-терминалами. Необходимо, чтобы потребители товаров и услуг требовали у предпринимателей проведения расчетов через безналичные системы». Об этом haqqin.az заявил генеральный директор департамента локальных доходов Министерства налогов Азербайджана Насими Джафаров.

По его словам, в некоторых случаях предприниматели, имея POS-терминалы, пытаются обойти безналичные системы. «Политика государства направлена на повышение объемов расчета по банковским картам, что обеспечивает прозрачность в доходах и финансовом обороте предприятий», - заявил Джафаров.

Он сообщил, что идея перехода на безналичные расчеты при всех операциях с покупкой и продажей алкогольных напитков остается на повестке дня: «Переход должен был осуществиться в начале 2016 года. Но предприятиям дали время, чтобы технически подготовиться к полному переходу на этот вид расчетов».

По его словам, как только торговая сеть будет технически готова, продажа алкогольных напитков будет осуществляться только по банковским картам.