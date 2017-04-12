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Иранские специалисты помогут карабахским сепаратистам в Шуше

Автор: Отдел информации 

Карабахские сепаратисты завершили раскопки и подготовительные работы для реставрации «иранского памятника» «Верхняя мечеть». «Начальник управления по туризму» при аппарате «министерства экономики» «Арцаха» Арман Григорян, которого цитирует «Кавказский узел», заявляет, что проект восстановления «Верхней мечети» города Шуши проводится при финансировании армянского благотворительного фонда «Возрождение восточного исторического наследия», к реставрации будут привлечены специалисты из Ирана.

Сепаратисты отмечают, что «Верхняя мечеть» привлекает туристов, особенно из Ирана, а после реставрации, по их расчетам, поток туристов возрастет. Сама мечеть, как отмечается, была достроена в 1883 году, а ремонтировалась в 70-е годы прошлого века.

Между тем, как сообщил в беседе с haqqin.az заведующий отделом археологической службы Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана Гошгар Гошгарлы, учитывая год постройки мечети, с археологической точки зрения здание ничего особенного не представляет, постройка XIX века не объект для археологического исследования.

«И, конечно же, никакой это не иранский памятник», - отметил Гошгарлы. По его словам, это шиитская мечеть, вот армяне и выдают ее за иранскую.  

«В Ереване на иранские деньги уже была отреставрирована мечеть. Теперь они взялись за мечеть в Карабахе. Но в чем смысл ее реставрации, если мусульманского населения там нет? Разве что в том, чтобы показать свою «толерантность».

По мнению Гошгарлы, сейчас важно реагировать не на действия армянской стороны, с ними все понятно. «Надо повлиять на Иран, чтобы специалисты из ИРИ не участвовали в работах на территории оккупированного Нагорного Карабаха», - подчеркнул ученый.

Напомним, несколько дней назад МИД Азербайджана распространил заявление, согласно которому «ведение Арменией раскопок вблизи Шушинской мечети – составная часть системной политики вандализма на оккупированных территориях Азербайджана, которая нацелена на намеренное разрушение, разграбление и присвоение материально-культурных и религиозных памятников, а также на изменение их происхождения и назначения».

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