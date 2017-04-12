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Массовый намаз на «Советской» - протест против сноса мечети обновляется 13:14; видео

 

Участники акции протеста против ожидаемого сноса мечети «Гаджи Джавад» на «Советской» в массовом порядке начали совершать намаз.

Полиция не препятствует совершению намаза.

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На территорию вокруг мечети «Гаджи Джавад» привлечено большое количество полицейских, которые пытаются обеспечить правопорядок.

На видеокадрах, распространенных в соцсетях, видно, что полиция задержала несколько участников акции.

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Около 200 человек собрались у мечети «Гаджи Джавад», расположенной вблизи «Советской». Люди опасаются, что мечеть будет снесена Исполнительной властью.

«Снос мечети пока не начался. Но людей попросили освободить здание», - рассказывает один из собравшихся.

По словам адвоката Джавада Джавадова, мечеть внесена в список охраняемых объектов. И для ее сноса должно быть решение суда. Однако адвокат отмечает, что в реальности решение о сносе здания может быть принято раньше.

Отметим, что мечеть Hacı Əbdülrəhimbəy Qulubəyov на «Советской» уже снесена, а мечеть Hacı Cavad только планируется снести. Глава Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде выступил против снесения мечетей и заявил, что он уже проинформировал соответствующие  структуры.

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