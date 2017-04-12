МВД о сносе мечети

Мечеть Hacı Cavad на территории «Советской» действует без регистрации, заявил в интервью журналистам заместитель начальника Управления полиции города Баку генерал-майор полиции Сахлаб Багиров, сообщает АПА.

Он отметил, что все постройки на «Советской» подпадают под план: «Эта мечеть тоже попала в план. Какое решение будет принято в связи с судьбой мечети, то и будет исполнено».

С.Багиров выразил отношение к распространившейся в соцсетях информации о напряженной обстановке на данной территории: «Я нахожусь на здесь, нет никакой напряженности. Будет то, что требует закон».

Отметим, что на «Советской» была снесена мечеть Hacı Əbdülrəhimbəy Qulubəyov, и теперь планируется снос мечети Hacı Cavad.