Подписаться на уведомления
 

МВД о сносе мечети

 

Мечеть Hacı Cavad на территории «Советской» действует без регистрации, заявил в интервью журналистам заместитель начальника Управления полиции города Баку генерал-майор полиции Сахлаб Багиров, сообщает АПА.

Он отметил, что все постройки на «Советской» подпадают под план: «Эта мечеть тоже попала в план. Какое решение будет принято в связи с судьбой мечети, то и будет исполнено».

С.Багиров выразил отношение к распространившейся в соцсетях информации о напряженной обстановке на данной территории: «Я нахожусь на здесь, нет никакой напряженности. Будет то, что требует закон».

Отметим, что на «Советской» была снесена мечеть Hacı Əbdülrəhimbəy Qulubəyov, и теперь планируется снос мечети Hacı Cavad.

4759 просмотров


Старости
Евродепутат женится в Нагорном Карабахе
Евродепутат женится в Нагорном Карабахе
Наша погода
Сегодня 16° / 9°
13 Апр 14° / 11°
14 Апр 21° / 11°
15 Апр 18° / 10°

Наши деньги
1 USD   =   1.7029 AZN
1 EUR   =   1.8058 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Олланд: «У меня есть данные об использовании Асадом химоружия»
Саакашвили предложил Украине отгородиться от Донбасса
В Турции задержан смертник из России
Посла Ирана вызвали в МИД Азербайджана
Президент Киргизии обвинил США в росте наркотрафика на постсоветском пространстве
Эмиссар Евросоюза едет в Баку
В Баку ожидаются грозы и дожди
МВД о сносе мечети
Путин сказал, что при Обаме было лучше
Исламисты разошлись, в ветхой мечети остались радикалы снос мечети; обновляется 14:39; фото
Иранские специалисты помогут карабахским сепаратистам в Шуше
В армянской школе нашли радиоактивные вещества
В Азербайджане спиртное только по безналу Минналогов вновь предупреждает
Лавров и Тиллерсон: переговоры за закрытыми дверями
Из автомобиля женщины в Баку украли крупную сумму денег
Поставки израильского оружия в Азербайджан продолжатся
Туркменбаши объявил Жириновского аксакалом Туркменистана
В Грузии открывают хостелы, в Азербайджане — закрывают haqqin.az из Грузии
Экс-президент начинает борьбу за власть в Иране
Известного спортсмена похитили по дороге в Баку
Блогер Мехман Гусейнов остался за решеткой
Взрыв на текстильной фабрике в Турции фото
Пресс-секретарь Трампа извинился за сравнение Асада с Гитлером
Девушка устроила бешеные гонки в Москве видео; 320 км/ч
Путин не допустит «цветные революции» в странах ОДКБ
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться