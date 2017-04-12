В Баку ожидаются грозы и дожди

13 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Местами туман. Однако вечером в некоторых районах полуострова возможны кратковременные дожди. Подует порывистый южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-10°, днем 12-17° тепла, в Баку ночью 8-10°, днем 14-16° тепла.

Атмосферное давление понизится с 765 мм до 757 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Днем в западных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Подует западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8° тепла, днем 18-23° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла.