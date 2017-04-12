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Президент Киргизии обвинил США в росте наркотрафика на постсоветском пространстве

 

Действия коалиции США против радикального движения «Талибан» в Афганистане стали причиной роста наркотрафика в страны ОДКБ, заявил в интервью телерадиокомпании «Мир» президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.

«Почему оборот наркотиков возрос, почему выросли поставки наркотиков из Афганистана в другие страны? Потому что худо-бедно «Талибан» боролся с посадкой мака, с выращиванием наркотиков, а когда вместо них пришла коалиция во главе с американцами, им было все равно», — заявил Атамбаев.

Он подчеркнул, что «за это время посевы опийного мака, эти плантации, скорее всего, выросли в несколько раз».

«За это мы должны «благодарить» тех, кто принял решение навести свои порядки в Афганистане. Вот результат наглядный, кто бы что бы ни говорил. То есть тут такой был принцип: что-нибудь наделать, а потом посмотрим. Вот и наделали. А расхлебываем теперь все мы. Я надеюсь, что это было сделано без злого умысла, хотя всякое приходит в голову», — отметил глава киргизского государства.

Через республики Центральной Азии, в том числе Киргизию, проходит один из крупнейших наркотрафиков мира, так называемый северный путь, по которому героин и гашиш, изготовленные в Афганистане, переправляются в Россию, а также страны СНГ и Европы. По данным наркоборцов, по этому маршруту ежегодно переправляется до 75 тонн «тяжелых» наркотиков из Афганистана.

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