Посла Ирана вызвали в МИД Азербайджана

В связи с «восстановительными работами» в мечети Верхний Говхарага в городе Шуша, к которым карабахские сепаратисты привлекают иранских специалистов, посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде был вызван в Министерство иностранных дел страны. Об этом haqqin.az сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

- В средствах массовой информации Армении распространили информацию о ведении раскопок вокруг Шушинской мечети. Что вы можете об этом сказать?

- Ведение Арменией раскопок вблизи Шушинской мечети – составная часть системной политики вандализма на оккупированных территориях Азербайджана, которая нацелена на намеренное разрушение, разграбление и присвоение материально-культурных и религиозных памятников, а также на изменение их происхождения и назначения.

Наряду с мечетями Верхний и Нижний Говхарага в Шуше разрушены, сожжены и разграблены такие памятники, как Саатлинская мечеть, мавзолей Вагифа, дом Натаван, караван-сарай и прочие. Агдамская мечеть превратилась в объект вандализма.

Кроме того, в христианских церквях Кавказской Албании, расположенных на оккупированных территориях Азербайджана, Армения проводит политику преднамеренного изменения их историко-архитектурного стиля, предания им армянского облика.

Та же участь постигла и объекты исторического и культурного наследия Азербайджана, находящиеся на территории Армении. Мечеть «Демирбулаг» сравняли с землей. В целях изменения характерного для азербайджанского народа архитектурного стиля Голубая мечеть якобы была «заново отремонтирована».

Такие действия являются грубым нарушением обязательств, взятых Арменией в связи с Гаагской конвенцией о сохранении памятников культуры во время вооруженных конфликтов от 1954 года и Вторым протоколом к этой конвенции от 1999 года.

Статья 9 Второго протокола «Защита культурных ценностей на оккупированной территории» свидетельствует об обязательстве запретить и пресечь любой незаконный вывоз, иное изъятие или передачу права собственности на культурную ценность, любые археологические раскопки, любые модификации или изменение вида использования культурной ценности, которые имеют целью скрыть или уничтожить свидетельства культурного, исторического или научного характера.

В соответствии с международным правом, незаконные действия в отношении культурных ценностей и объектов культурного наследия во время вооруженных конфликтов считаются военным преступлением. Поэтому Армения напрямую несет правовую ответственность за этот культурный вандализм.

- Для осуществления восстановительных работ в Голубой мечети в Армении и мечети в Шуше, на оккупированных территориях Азербайджана, была привлечена иранская компания. Было ли выражено недовольство по этому поводу иранской стороне?

- Под видом реставрации мечети Верхний Говхарага в городе Шуша Армения осуществляет предвзятую политику по изменению архитектурного стиля объектов на оккупированных территориях, с целью стереть все элементы, свидетельствующие об их азербайджанском происхождении. Прикрываясь так называемыми восстановительными работами, Армения пытается скрыть свой вандализм.

Для «реставрационных» работ Армения привлекла иранскую кампанию Part Saman Jahan Co. Сотрудники Посольства Азербайджана в Иране неоднократно встречались с представителями Министерства иностранных дел Ирана и выражали свою обеспокоенность деятельностью этой компании, которая противоречит духу отношений Ирана и Азербайджана. Также была выражена просьба пресечь противозаконную деятельность Part Saman Jahan Co.

В связи с этим посол Ирана в Азербайджане был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана, где и было особо отмечено о принятии необходимых мер по пресечению незаконной деятельности данной компании на оккупированных территориях Азербайджана.

Мы надеемся, что такими провокационными и лицемерными действиями Армении не удастся испортить отношения между Азербайджаном и Ираном. Также надеемся, что иранская сторона предотвратит незаконную деятельность компании Part Saman Jahan Co.

Необходимо принять к сведению, что своими действиями Армения осуществляет коварную политику по разрушению единства между странами, исповедующими ислам.