В Турции задержан смертник из России

В Турции по решению суда арестован 29-летний уроженец РФ Джамалали Гаджиев. Он обвиняется в участии в террористической организации, передает Анадолу.

Гаджиев был задержан сотрудниками сил безопасности на границе с Сирией с 1,5 килограмма взрывчатки, двумя гранатами и поясом смертника. Он пытался проникнуть в Турцию через подкоп под бетонной стеной, построенной вдоль границы.

Сам подозреваемый признался, что два года назад вступил в ряды ИГИЛ, в ходе последних боев был ранен, после чего принял решение покинуть Сирию.

В силах безопасности Турции не исключили возможности того, что боевик пытался проникнуть на территорию страны для совершения теракта.