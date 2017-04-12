Олланд: «У меня есть данные об использовании Асадом химоружия»

Франция располагает данными, подтверждающими виновность правительственных сил Сирии в организации химической атаки в провинции Идлиб 4 апреля. Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд в интервью газете Le Monde.

«В данном конкретном случае у нас есть уверенность в том, что было использовано химическое оружие, выпущенное с самолета, который вылетел с базы Шайрат. По нашим сведениям, оно было применено не по случайности и не по халатности, а также не с целью наведения своего рода террора», - заявил он.

По словам Олланда, удар был нанесен «по тактическим соображениям». «Он был нацелен на изменение расклада сил на местности, причинение потерь, включая детей, поскольку нельзя отличить боевиков от гражданского населения. У американцев тоже нет в этом никаких сомнений», - указал президент.

Французский лидер также отверг версию, согласно которой события 4 апреля в Идлибе могли быть подстроены.

Вооруженные силы США на прошлой неделе по приказу президента Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб.

Россия выразила несогласие с действиями США. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо, сообщает ТАСС.