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Американские «Томагавки» приближаются к Корее

Автор: Отдел информации 

В состав группировки ВМС США, разворачивающейся вблизи побережья Кореи, входит как минимум один модифицированный ракетоносец типа «Огайо», несущий 154 ракеты «Томагавк». Об этом Ленте.ру сообщил информированный источник в российских силовых структурах.

Атомная подводная лодка присоединилась к авианосному ударному соединению во главе с авианосцем «Карл Винсон».

«У нас есть собственные данные о передвижениях американских сил, в том числе подлодок. Как минимум одна такая субмарина точно находится в западной части Тихого океана, в районе, позволяющем пуск ракет по целям на территории КНДР», — сказал собеседник редакции.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business сообщил: «Мы направили армаду. Очень мощную. В ее составе есть подлодки. Очень сильные. Куда более сильные, чем авианосец».

В настоящее время ВМС США располагает четырьмя атомными подводными крейсерами — носителями крылатых ракет, перестроенными из первых кораблей серии стратегических ракетоносцев типа «Огайо». В их число входит собственно головной ракетоносец «Огайо» (SSGN-726), «Мичиган» (SSGN-727), «Флорида» (SSGN-728) и «Джорджия» (SSGN-729). В ходе модернизации 22 из 24 ракетных шахт, исходно предназначенных для размещения баллистических ракет «Трайдент-1» комплекса C-4, были переделаны под пусковые установки крылатых ракет семейства UGM-109 «Томагавк». Две ближайшие к рубке шахты оснащены шлюзовыми камерами и могут использоваться для крепления подводных аппаратов (в этом случае часть пусковых установок крылатых ракет блокируется) и выхода боевых пловцов.

8 апреля 2017 года Reuters со ссылкой на собственные источники сообщил, что к побережью Кореи выдвигается авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон».

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