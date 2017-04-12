Минкультуры: здание мечети в аварийном состоянии

Здание мечети на улице Сары Ашурбейли было признано специалистами аварийным, и потому оно исключено из реестра находящихся под охраной государства историко-архитектурных памятников. Об этом haqqin.az сказал глава пресс-службы Министерства культуры и туризма Азербайджана Вугар Шихмамедов.

По его словам, в прошлом году группа специалистов проверила состояние этой мечети и пришла к заключению, что устойчивость здания критически низкая, и поэтому оно подлежит сносу.

Кроме того, по словам Шихмамедова, специалисты посчитали здание второй мечети, находившейся в этом районе, также аварийным и не подлежащим восстановлению.