Депутат Вахид Ахмедов: «Искусственное укрепление маната бьет по экономике»

«Причины, которые привели к удешевлению доллара в Азербайджане, связаны с приостановкой кредитования и сокращением денежной массы», — заявил журналистам депутат Вахид Ахмедов, комментируя укрепление курса маната.

Депутат отметил, что на укрепление курса маната также оказывают влияние Исламиада и «Формула-1», которые должны пройти в этом году в Баку. Свою лепту в укрепление маната вносит и переход на систему безналичных расчетов.

Вместе с тем Вахид Ахмедов считает, что такая политика в финансовой сфере не может продлиться долго, так как мешает развитию реального сектора экономики.

«Нельзя добиться финансового успеха лишь сокращением манатной массы. Это привело к снижению экономической активности и покупательной способности населения. Упал спрос на доллары и создалась видимость снижения его курса», — сказал депутат.

Отвечая на вопрос о безработице в стране, депутат отметил, что ее невозможно устранить без развития промышленности.

«В советский период были крупные промышленные заводы и фабрики, где было занято трудоспособное население. Поэтому и не было безработицы», — сказал он.