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Бакинскую Исламиаду покажут в 34 странах мира От Суринама до Буркина-Фасо

Автор: Отдел спорта 

Операционный комитет Игр Исламской солидарности, которые пройдут в Баку в мае, достиг соглашения о трансляции предстоящих соревнований в 34 странах мира.

Телекомпании в этих странах будут иметь эксклюзивные права на трансляцию церемоний открытия и закрытия Исламиады, 2-часовые программы о соревнованиях, ежедневные часовые обзоры и на все 16 матчей футбольного турнира.

В Северной Африке и в странах Ближнего Востока права приобрел Вещательный союз арабских стран, который даст возможность транслировать соревнования в 22 странах.

Для стран Черной Африки эксклюзивным агентом является компания TV Media Sport. Здесь транслировать соревнования будут телеканалы 12 стран - Кот-д'Ивуа́ра, Нигерии, Танзании, Уганды, Мозамбика, Чада, Мали, Гвинеи, Нигера, Демократической Республики Конго, Маврикия и Буркина-Фасо.

Помимо этого, подписано соглашение с турецким TRT. Исламиаду будут транслировать каналы TRTSportи TRTAvaz. Посредством IPTV Исламиаду также посмотрят в Суринаме и Гайане.

Как известно, в Исламиаде примут участие спортсмены 57 стран. Соревнования пройдут по 20 видам спорта за 270 комплектов наград.

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