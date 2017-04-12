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Белоруссия вступила в Таможенный союз срочно

 

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Таможенный кодекс ЕАЭС. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Наталью Эйсмонт.

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