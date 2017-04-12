Следственный комитет выясняет местонахождение бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского с целью решения вопроса о его экстрадиции в России. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

В настоящее время по делу продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, в том числе направленные на получение достоверной информации о месте нахождения обвиняемого для решения вопроса о его экстрадиции в Российскую Федерацию, — сказала она.

Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил в розыск бывшего главу ЮКОСа. По версии следствия, Михаил Ходорковский выступал в роли заказчика убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.