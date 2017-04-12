Издание, назвавшее Меланью Трамп проституткой, заплатит ей 3 млн долларов

Первая леди США Меланья Трамп приняла извинения британской газеты Daily Mail и ее интернет-версии Mail Online по делу о клевете, сообщает The Guardian. Также будет выплачена компенсация. По данным The Wall Street Journal, речь идет о сумме около 3 млн долларов.

Супруга американского президента Дональда Трампа подавала иск на 150 млн из-за статьи, в которой утверждалось, что в 1990-е годы она якобы оказывала эскорт-услуги. По словам первой леди, этот материал не только нанес серьезный ущерб ее репутации, но и лишил возможности запустить собственный бизнес по производству предметов роскоши.

Теперь на страницах Daily Mail и в ее онлайн-версии опубликовано опровержение. Издание признает, что утверждения в статье ложны, и приносит извинения миссис Трамп за доставленное беспокойство. Газета также согласилась на возмещение ущерба и расходов.