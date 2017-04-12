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В Эстонии арестован русский шпион

 

Полиция безопасности Эстонии (КаПО) задержала гражданина России, который является сотрудником Главного разведывательного управления Генштаба ВС России, сообщает эстонское издание Postimees.

Возбуждено уголовное дело.

По словам руководителя досудебного расследования - государственного прокурора Инны Омблер, подозревающийся в антигосударственной деятельности мужчина находится под арестом с разрешения суда.

Также в докладе полиции безопасности сообщается, что в прошлом году были арестованы двое мужчин, имеющих двойное гражданство Эстонии и России, по подозрению в сотрудничестве с ФСБ.

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