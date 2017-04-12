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Заур Велиев: «В метро смертник стоял рядом со мной»

Автор: Отдел информации 

«Единственное, что бросилось мне в глаза, это то, что террорист был очень бледен». Об этом Report рассказал пострадавший во время теракта в метро в Санкт-Петербурге уроженец Азербайджана Заур Велиев.

По его словам, какое-то время смертник стоял совсем рядом с ним.

«Он сел на станции «Сенная площадь», - вспоминает Велиев. - Ничего примечательного в нем не было. Единственное, что он был очень бледен. Потом я перешел ближе к выходу – собирался выйти на станции «Московская». Между нами было еще несколько человек. Наверное, это и спасло меня от смерти – взрывную волну они приняли на себя и все погибли. Меня же от взрыва отбросило в другую часть вагона», - говорит пострадавший.

По словам З.Велиева, на станции «Технологический институт», куда доехал поезд, ему помогли выйти из вагона.

«Выбирался я через окно – мне помогли какие-то люди. Из-за дыма было сложно дышать, поэтому все старались выйти наружу. Я был весь в крови. Меня сразу же посадили в машину скорой помощи, и уже там я потерял сознание», - подчеркнул азербайджанец.

Раненый З.Велиев буквально на днях пришел в себя и уже потихоньку передвигается по палате. У него два сломанных ребра, множественные осколочные раны, все тело в гематомах. Он уже встает с постели, однако еле передвигается и плохо спит по ночам.

Из-за взрыва барабанная перепонка на одном ухе лопнула, теперь ему предстоит операция. К нему уже приходили следователи Следственного комитета, и он дал первые показания. Врачи пока не разрешают ему много разговаривать по телефону, дабы оградить его от переживаний.

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