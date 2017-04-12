Последствия ракетного удара США по сирийской авиабазе Шайрат куда значительнее, чем десяток-полтора уничтоженных самолетов сирийских ВВС, разрушенных ангаров и, как бы цинично это ни звучало, людских потерь. Впрочем, судя по ряду признаков, операторы, разрабатывавшие этот удар, чисто военной задачи – нанесения максимального ущерба силам Асада – перед собой и не ставили. Посылались не столько «Томагавки», сколько сигналы системным участникам сирийского кризиса. И результативность этой рассылки оказалась куда выше материальных потерь Дамаска.

Адресатами сигналов были и часть политических элит в Вашингтоне, и Евросоюз, и Турция, и Израиль, и монархии Персидского залива. Впрочем то, как изменился Ближний Восток после американской атаки на Шайрат 7 апреля, – разговор отдельный. Тем более что все вышеперечисленные встретили ракетные удары по Сирии с чувством глубокого удовлетворения и единодушным одобрением. А пресловутая «мировая общественность» - от Америки до, без всякого преувеличения, достаточно почитать заголовки тамошних изданий, Юго-Восточной Азии - сегодня абсолютно уверена, что Асад, пользуясь покровительством Москвы и Тегерана, травит химическим оружием свой народ. И никакие расследования этой «общественности» не нужны, она уже сформировала собственную точку зрения и вынесла свой приговор.

Куда более интересен сигнал - ракетный «привет» от Трампа Тегерану, иранскому руководству. Тем, кто с 2012 года бескомпромиссно отстаивал Асада, публично объявлял Сирию «стратегической глубиной Ирана», тем, кто вложил в защиту Дамаска миллиарды долларов, свои политические ресурсы и кровь своих граждан. И, естественно, столь же интересно то, как этот сигнал был воспринят Тегераном.

Начать нужно, видимо, с одного интересного нюанса в публичной реакции Тегерана на удар по Шайрату, одновременно подмеченного целым рядом более чем компетентных специалистов по Исламской республике: риторика наиболее авторитетных представителей иранского руководства в отношении произошедшего была достаточно сдержанной. Нет, разумеется, резких заявлений типа «осудить», «заклеймить» тоже хватало, но вот искренности идущих от души эмоций в них было явно недостаточно.

В выступлении перед командным составом вооруженных сил страны 9 апреля Верховный лидер Али Хаменеи основные претензии выдвинул не к США, а к… Евросоюзу, назвав их, в частности, «лицемерными». Собственно, удар по Шайрату заслужил лишь определения «стратегической ошибки США». А президент Роухани ограничился комментарием о том, что американская атака «укрепляет позиции экстремистов и террористов в регионе».

Орган консерваторов Kayhan, всегда отличавшийся верностью лозунгу «Смерть Америке!», в анализе произошедшего больше внимания уделил не коварству и преступлениям Вашингтона, а анализу того, как скажется американская атака на предвыборной кампании Роухани и его команды. В частности, обозреватель газеты Джаффар Болури выразил обеспокоенность тем, что администрация Роухани будет использовать удар по Шайрату в качестве аргумента о непредсказуемости Трампа и необходимости больших уступок Ирана Соединенным Штатам, в том числе – в отношении новой администрации Белого дома к тактике выполнения соглашения по иранскому «ядерному досье».

А Javan newspaper, близкая к Корпусу стражей исламской революции, высказала мнение, что решение Трампа об атаке Шайрата было вызвано его желанием отвлечь американскую общественность от внутренних проблем, проводя при этом аналогии с нападением Джорджа Буша-младшего на Ирак с похожим предлогом – подозрением на наличие у Саддама Хуссейна оружия массового поражения. В похожем тоне и в аналогичной тональности высказываются сейчас еще целый ряд иранских политиков и масс-медиа, ранее в голубиной кротости и особой сдержанности во всем, что касается США, совершенно не замеченных.

Примечательно, что с гораздо большим оживлением в политических элитах и масс-медиа Ирана обсуждалась (в связи с ударом по Шайрату) «российская» тема. И вот тут был полный консенсус: действия Москвы как в связи с атакой, так и после нее были минимальными из возможных. По сути, считает часть иранских политиков и экспертов, Россия попросту отстранилась от возникшей ситуации. Не говоря уже о полном бездействии хваленых С-300 и С-400 (при том, что Москва официально признала факт получения от США предварительного предупреждения ее об атаке), последующие шаги российского руководства представляли собой откровенную бледную немочь. От проекта заявления Совета Федерации РФ мировому сообществу с призывом дать «жесткую оценку» действиям США до каких-то невнятных, произнесенных чуть не шепотом обвинений в нарушении международного права.

И уж окончательно в ступор Тегеран привело не столько скромное поведение Путина, сколько заявление комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова, выдавшего следующий перл: «В случае нового удара США по Сирии, которым пригрозил в понедельник официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, ПВО РФ не будут перехватывать ракеты, однако у вооруженных сил Сирии есть на это полное право». И далее: «Наши вооруженные силы находятся в Сирии для борьбы с терроризмом, а не для защиты от внешних угроз. Такого мандата у нас нет, и перехватывать мы ничего не будем. А вот если этим займутся сирийские ПВО, то они имеют на это полное юридическое право». В переводе с чиновничьего на человеческий, российский сенатор заявил, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Ряд комментаторов склонны считать, что причина достаточно сдержанной реакции Тегерана на американский удар по Шайрату заключается в том, что иранское руководство считает этот акт разовым, демонстративным, что продолжения со стороны Вашингтона не последует.

Доля истины в этих рассуждениях, разумеется, присутствует. Суть сигнала, посланного Трампом с ударившими по сирийской территории «Томагавками» для Анкары, Тель-Авива, Эр-Рияда и других противников нынешнего режима в Дамаске заключается в следующем: о «военном преступнике» Асаде как главе Сирии даже на переходный период речи быть не может. Но! В практических вопросах его свержения США готово оказать только ограниченную поддержку – силами ВВС, ракетными ударами, действиями Сил специальных операций. В Ираке и Сирии сейчас около шести тысяч американских военных, советников, «коммандос» - и на увеличение этого количества не рассчитывайте, справляйтесь своими силами.

Кроме того, США готовы взять на себя еще две крайне важные задачи. Во-первых, подвести Асада под международный трибунал за военные преступления (опыта не занимать, тут и Норьега, и Милошевич, и Саддам). Во-вторых – снять с доски, на которой разыгрывается сирийская партия такую фигуру как Путин. Для чего, собственно, 12 апреля в Москву и прилетает госсекретарь Рекс Тиллерсон, уже успевший накануне, на заседании министров иностранных дел стран «большой семёрки» в итальянском городе Лукка заявить, что партнерство России с Асадом, Ираном и ливанской «Хизбаллой», по его, Тиллерсона авторитетному мнению, «не отвечает стратегическим интересам Москвы».

В итоге Тегеран осознал, что никаких стратегических союзников у него в Сирии больше не осталось. Москва уже вполне готова Асада окончательно сдать, чего проще – в очередной, третий по счету раз объявить, что «основные задачи российские вооруженные силы в Сирии с блеском выполнили. А дальше – дело самого сирийского народа». Китай, как обычно, ведет свою собственную партию и вступать в конфликт с Вашингтоном из-за Асада, особенно после весьма плодотворных переговоров Председателя Си с Трампом во Флориде, не намерен.

И вот тут просто необходима небольшая ремарка. Могут спросить, а что, ненадежность Москвы как стратегического партнера в том же сирийском вопросе после откровенного подыгрывания Израилю, после двусмысленных заявлений и странных политических шагов – раньше в Иране не понимали? Понимали. Но лишь единицы. Я часто критикую российских «официальных экспертов» за полную некомпетентность и непрофессионализм – но и в Тегеране с этим не лучше. Самый свежий пример: после выхода недавней моей статьи на Haqqin.az ряд вполне себе солидных иранских экспертов пытались уверить меня, что я глубоко заблуждаюсь, что отношения Ирана и России сегодня крепки как никогда, а стратегическое партнерство стало реальностью… Спорить не стал, часть людей, живущих в мире собственных иллюзий и придуманных штампов, переубеждать – только время тратить. Впрочем, мы отвлеклись от основной темы.

После 7 апреля для Тегерана формируется совершенно новая ситуация, стратегическое одиночество, тем более критичное, что те же Анкара, Тель-Авив, Эр-Рияд и прочие, вдохновленные решительностью Трампа, вполне настроились на «окончательное решение сирийского вопроса». После которого начнут решать уже вопрос с «иранской экспансией в регионе».

При таком раскладе сдержанность в высказываниях не просто объяснима, она жизненно необходима для руководства Исламской республики. Нужна пауза для выработки новой стратегии, поиска возможных вариантов сыграть на противоречиях между другими системными игроками, сформулировать задачи-максимум и задачи-минимум, определить границы отступления. Совершенно очевидно, что Сирию уже не удержать. Да и нет больше никакой Сирии, есть набор территорий и война всех против всех. Но и окончательно уйти из нее Иран не может, поскольку в таком случае рушится вся «ось сопротивления», создававшаяся Тегераном в Леванте более тридцати лет и стоившая ему миллиарды долларов. А дальше последует цепная реакция – США и их союзники начнут вытеснение Ирана из Ирака и Афганистана, наглухо блокируя его по периметру собственных границ. Ну а потом – контрольным выстрелом – что-нибудь цветочное или цветное уже в Тегеране.

Для Трампа, его команды и вновь обретенных союзников понятно, что это вопрос не одного года. Понятно, что вытеснить Иран из Сирии сейчас невозможно. Но приступить к сдерживанию – можно и нужно. О чем и Тегеран и был проинформирован 7 апреля ракетным ударом США по сирийскому Шайрату. Причем произошло это столь убедительно, что иранской стороне сейчас потребовалась пауза на обдумывание ответного хода.