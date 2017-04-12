В Украине пропал груз азербайджанской компании на 170 тысяч евро

Автомобиль с грузом лекарств и медицинского оборудования азербайджанской компании «Epidbiomed» весом 20 тонн был угнан на территории Украины неизвестными лицами.

Гендиректор компании Сурхай Мустафаев сообщил АПА, что автомобиль пропал вместе с водителем. Общая стоимость груза примерно 170 тысяч евро.

По словам С.Мустафаева, груз был отправлен из Австрии. и после того, как автомобиль оказался на территории Украины, связь с водителем пропала. Он подчеркнул, что ответственной за перевозку была украинская компания «Rodnev»: «Мы подписали официальный договор. Груз лекарственных препаратов и медицинского оборудования был приобретен на территории Австрии и достиг Украины без проблем. На территории Украины связь с водителем Ревой Тарасом пропала. После пропажи автомобиля компания «Rodnev» также прервала с нами связь. Мы обратились в ряд официальных структур Украины, однако результата все еще нет».

С.Мустафаев также добавил, что, возможно, к пропаже груза причастна компания «Rodnev».

Отметим, за последние несколько месяцев на территории Украины были угнаны 18 автомобилей с грузами азербайджанских компаний.