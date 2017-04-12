В Нигерии предотвратили нападения на посольства США и Британии

Силы безопасности Нигерии заявили о предотвращении нападений на диппредставительства США и Великобритании в Абудже, передает Reuters.

"Группировка разработала планы по нападению на посольства Соединенного Королевства и США, а также других представителей интересов западных стран", — говорится в заявлении департамента госслужб.

По данным властей, нападения планировали террористы группировки "Боко Харам", которые поддерживают связи с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). Власти 25-26 марта задержали по данному делу пять человек в штате Бенуэ. Правоохранительные органы узнали о плане от члена "Боко Харам", задержанного 22 марта в штате Йобе.

Диппредставительства США и Великобритании пока не комментируют данную информацию.