Лавров едет в Абхазию

Глава МИД РФ Сергей Лавров 18-19 апреля посетит Абхазию с рабочим визитом, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости.

Отметим, что Абхазия признана лишь Россией и Венесуэлой.

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18-19 апреля посетит Абхазию с рабочим визитом. 18 апреля глава МИД РФ примет участие в торжественной церемонии официального открытия нового комплекса зданий посольства России в Абхазии. 19 апреля в Сухуми пройдут переговоры Сергея Лаврова с президентом Республики Абхазия, министром иностранных дел этой страны», — сказала она на брифинге в среду.

По словам Захаровой, в ходе переговоров планируется обмен мнениями по ключевым вопросам повестки дня двусторонних отношений, а также по тематике укрепления международных позиций Абхазии и координации российско-абхазского внешнеполитического взаимодействия.