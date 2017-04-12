Саакашвили: Порошенко предлагал мне быть премьером

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что глава Украины Петр Порошенко «два с половиной раза» предлагал ему занять пост премьера.
«Мне Порошенко два с половиной раза предлагал быть премьер-министром: один раз полупредлагал, два раза настойчиво предлагал. И когда он третий раз настойчиво предлагал я ему сказал: «У меня больше амбиций, чем быть премьер-министром», — заявил Саакашвили в ходе выступления, видеозапись которого он опубликовал на своей странице в Fаcebook.