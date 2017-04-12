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Банки отменяют комиссию на обмен валюты

Автор: Отдел информации 

Курс маната стабилизировался, и банки начинают отменять комиссии на конвертацию валюты по карточным операциям, сообщает haqqin.az.

Первым об этом объявил «Банк Республика». С 19 апреля этого года банк отменяет комиссии, которые ранее удерживал. На сегодняшний день комиссия равна четырем процентам при обмене маната на иностранную валюту и семи процентам  при конвертации иностранной валюты на манаты.

Правда, если раньше при конвертации по пластиковым картам учитывался курс Центробанка, то теперь она будет проводиться соответственно специальному карточному курсу, назначенному банком.

Банк обещает, что новый специальный курс будет отличаться более выгодными ставками по сравнению с наличным курсом в кассах банка.

Конвертация валюты по долларовым карточкам за рубежом будет производиться только по курсу платежной системы. Операции, проведенные в других валютах за границей, будут конвертироваться как по курсу платежной системы, так и по внутреннему банковскому курсу.

Ожидается, что и другие банки в системе AzeriCard отменят комиссию на конвертацию валюты по карточным операциям.

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