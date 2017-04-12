Турция поборется за Олимпиаду

Турция выдвинет свою кандидатуру на проведение зимней Олимпиады 2026 года, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе митинга в провинции Эрзурум по поддержке поправок в Конституцию страны, сообщают в среду турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что уже начались подготовительные работы по этому вопросу.

Ранее депутат от провинции Эрзурум Мустафа Ылыджак сообщил, что начинается кампания по выдвижению провинции кандидатом на проведение зимней Олимпиады-2026.

«В сентябре мы направим письмо о намерении и заявку в Международный олимпийский комитет», — сказал депутат.