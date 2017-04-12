Порошенко готов выдвинуть танки на Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские танки в случае обострения обстановки в Донбассе выдвинутся к линии разграничения. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Все танковые части, все танковые подразделения находятся в полной боевой готовности. Мы в этом сейчас убедились. И при необходимости готовы вернуться в кратчайшие сроки для укрепления наших оборонительных рубежей», — сказал глава украинского государства в ходе посещения танковой бригады в Луганской области (подконтрольной Киеву части).

Порошенко также напомнил, что, в соответствии с минскими договоренностями, крупнокалиберная артиллерия и танки отведены с передовых позиций.