Адвокат убийцы Старовойтовой найден застреленным

38-летний адвокат Евгений Русаков, защищавший убийцу депутата Госдумы Галины Старовойтовой, был обнаружен застреленным в поселке Вырица Гатчинского района Ленинградской области. Как сообщает РИА Новости, эту информацию подтвердил представитель регионального СК.

Тело юриста с огнестрельной раной в области подбородка было обнаружено 10 апреля в квартире одного из домов по улице Сосновая поселка Вырица Гатчинского района. Убитый лежал на диване, а в его руке был пистолет чешской марки PODNIK. Рядом с телом была обнаружена стреляная гильза.

Следователи установили, что 9 апреля Русаков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП на автомобиле марки Lexus при подъезде к своему дому. После этого адвокат покинул место происшествия и ушел домой.

Евгений Русаков выступал защитником Виталия Акишина, обвиненного в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой. В июне 2005 года Акишин был признан виновным и осужден на 23,5 года тюрьмы.

Галина Старовойтова была убита в подъезде своего дома в Санкт-Петербурге 20 ноября 1998 года. Также по этому делу были осуждены Юрий Колчин и экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко.