Али Инсанов: "Меня содержат в бараке из 150 человек"

В Гарадагском районном суде состоялось подготовительное заседание по делу находящегося под арестом экс-министра здравоохранения Азербайджана Али Инсанова. Как сообщает корреспондент haqqin.az, на процессе под председательством судьи Рашада Мустафаева гособвинитель зачитал обвинительный акт.

Согласно обвинению А.Инсанов приобрел и хранил психотропные вещества в учреждении, где он содержался. В ходе досмотра эти вещества были обнаружены и изъяты. Во время составления протокола А.Инсанов напал на сотрудника Пенитенциарной службы Анара Мамедова.

Выступая на процессе Али Инсанов заявил, что не признает свою вину.

«Я недоволен ходом судебного процесса. Я ожидал это. Меня содержат в бараке из 150 человек. Когда мне сказали, что нашли у меня лекарства, я отнесся к этому с пониманием. Но если я наркоман, то идите, проверьте других людей», - сказал экс-министр.

На заседании показания дали также понятые заключенные Ровшан Салахов, Шунасиб Алиев, свидетель и бывший заключенный Анар Тахмазов, сотрудник Пенитенциарной службы Физули Исмаилов. Они также подтвердили записи, содержащиеся в обвинительном акте. Процесс будет продолжен 19 апреля.