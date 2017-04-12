Следы сбежавшего тренера сборной Азербайджана обнаружены в Дубае

Следы пропавшего главного тренера сборной Азербайджана по дзюдо Петера Зайзенбахера были найдены в ОАЭ, сообщает haqqin.az со ссылкой на австрийские СМИ. Сообщается, что он до сих пор возглавляет дубайский офис американской компании Wayward, занимающейся добычей полезных ископаемых – золота, нефти, газа. Это подтверждают и сотрудники компании. Австрийская пресса напоминает, что у Австрии нет соглашения об экстрадиции с ОАЭ.

Как известно, 2-кратный олимпийский чемпион Петер Зайзенбахер обвиняется в совершении преступлений сексуального характера в отношении нескольких несовершеннолетних девочек в Австрии. 19 декабря в Вене должен был начаться судебный процесс над главным тренером сборной Азербайджана, но Зайзенбахер на суд не явился и с тех пор его никто не может найти.

В Федерации дзюдо Азербайджана сообщили, что главный тренер покинул нашу страну в середине декабря. Австрийские правоохранители не исключают, что Зайзенбахер использовал поддельный паспорт и именно из-за фальшивого документа его до сих пор не удалось обнаружить. Австрийцы предполагают, что беглец мог обмануть нашу федерацию и уехать из Азербайджана не в середине, а в конце декабря, используя фиктивный паспорт.

Зайзенбахер объявлен в розыск. Его разыскивает Интерпол.

Ранее выдвигались версии, что олимпийский чемпион может находиться в ОАЭ, ЮАР, на Мадагаскаре или в США. Обсуждалась также версия, что 57-летний тренер покончил с собой.

Возвращаясь к компании Wayward, стоит отметить, что ее исполнительным директором является Георгий Алексидзе, который был президентом Федерации дзюдо Грузии, когда Зайзенбахер был главным тренером сборной этой страны. Под его руководством грузинский спортсмен Лаша Шавдатуашвили завоевал золото Игр-2012 в Лондоне. Впервые сборную Азербайджана Зайзенбахер возглавил в 2012 году, но в 2014-м он покинул свой пост. Под началом австрийца Эльхан Мамедов стал первым чемпионом мира в истории азербайджанского дзюдо. В 2015 году Зайзенбахера вновь пригласили в Азербайджан. На Олимпиаде в Рио наша команда завоевала две серебряные медали.

Напомним, главному тренеру сборной Азербайджана грозит наказание до десяти лет. В начале октября 2016 года прокуратура Вены по результатам трехлетнего расследования предъявила обвинение бывшему спортсмену. 56-летний австриец обвиняется в изнасиловании двух девочек в конце 1990-х - начале 2000-х годов, когда Зайзенбахер работал в одном из венских спортивных клубов.