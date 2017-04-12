США заявили о важности диалога с Россией

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома на брифинге ответил на вопрос о возможной эскалации отношений с Россией в духе «холодной войны».

По его словам, США не стремятся к подобной эскалации и нацелены, в первую очередь, на диалог и сотрудничество во всех возможных областях.

Он напомнил также, что эти вопросы обсуждаются сегодня в ходе визита в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

«Мы не хотим эскалации. Госсекретарь Тиллерсон сегодня в Москве. Мы, конечно, понимаем, что нам нужен диалог с Россией, что это очень важно. Но нам с ними надо изучить, в каких областях мы могли бы вести с ними конкретное сотрудничество», — сказал представитель Белого дома.

Кроме того, он подчеркнул важность того, чтобы Россия «показала серьезный настрой относительно сотрудничества с нами и реинтеграции в мировой порядок, основанный на соблюдении правил».