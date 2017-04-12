Мубариз Гурбанлы о сносе мечетей на Советской

Председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы внес ясность в вопрос сноса 2 мечетей на бывшей улице Советская. М.Гурбанлы сказал АПА, что эти мечети не прошли регистрации, они старые и непригодны к эксплуатации. Все старые постройки на этой территории сносятся.

Председатель комитета отметил, что были проведены беседы с местными жителями, при необходимости такие же квартальные мечети будут построены в другом месте и граждане согласились с этим.

«В эти мечети на праздничный намаз приходили максимум 80-100 человек, а в обычные дни около 15-20. Они не зарегистрированы ни как мечети, ни как здания. Их построили в начале прошлого века, они полностью непригодны для эксплуатации. Их называли квартальными мечетями. На этой территории функционируют 4 больших мечети, люди совершают молитвы там. Поэтому местные жители никак не протестуют против сноса, наоборот - они за. Создавшие искусственный ажиотаж, шумиху по этому вопросу - это далекие от религии силы», - сказал он.