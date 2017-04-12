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Джамалали Гаджиева задержали в Турции с гранатами и взрывчаткой

 

В Турции по решению суда арестован 29-летний уроженец РФ Джамалали Гаджиев. Он обвиняется в участии в деятельности террористической организации, передает «Анадолу».

Гаджиев был задержан сотрудниками сил безопасности на границе с Сирией с 1,5 кг взрывчатки, двумя гранатами и поясом смертника. Он пытался проникнуть в Турцию через подкоп под бетонной стеной, построенной вдоль границы.

Сам подозреваемый признался, что два года назад вступил в ряды ИГ, в ходе последних боев был ранен, после чего принял решение покинуть Сирию.

В силах безопасности Турции не исключили, что боевик пытался проникнуть на территорию страны для совершения теракта.

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