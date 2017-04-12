Подписаться на уведомления
 

ЮАР охватили массовые демонстрации

 

В столице ЮАР Претории проходят многотысячные протесты против президента Южной Африки Джейкоба Зумы, который находится у власти уже десятки лет.

В маршах протеста участвуют как простые граждане, возмущенные нищетой и коррупцией, так и члены оппозиционных партий. Их главным требованием является отставка Зумы, который сейчас празднует 75-летие, и проведение в стране честных выборов.

Несколько участников марша несли «гроб Африканского Национального Конгресса (ANC)», заявляя, что правящая партия будет похоронена. Ожидается, что во время шествия демонстранты дойдут до здания правительства.

Лидер одной из крупнейших оппозиционных партий в Южной Африке «Борцы за экономическую свободу» Джулиус Малема обратился к людям, пришедшим на марш, и заявил, что, несмотря на разные политические взгляды, настало время объединиться и свергнуть президента Зуму.

В город и прилегающие районы направлены отряды полиции, чтобы предотвратить грабежи и нарушения порядка. Несколько дорог на подъезде к Претории перекрыты.

60 просмотров


Старости
Евродепутат женится в Нагорном Карабахе
Евродепутат женится в Нагорном Карабахе
Наша погода
Сегодня 15° / 9°
13 Апр 14° / 11°
14 Апр 21° / 11°
15 Апр 18° / 10°

Наши деньги
1 USD   =   1.7029 AZN
1 EUR   =   1.8058 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Мощный взрыв в Кабуле
Роберт Секута: «США оказали помощь Азербайджану на 1,3 миллиарда долларов»
ЮАР охватили массовые демонстрации
Греция предложила американцам перенести базу из Турции на Крит
Джамалали Гаджиева задержали в Турции с гранатами и взрывчаткой
Мубариз Гурбанлы о сносе мечетей на Советской
США заявили о важности диалога с Россией
Следы сбежавшего тренера сборной Азербайджана обнаружены в Дубае
Бросивший окурок в канализацию прохожий устроил взрыв
Мария Захарова: «Жалоб от Лапшина не поступало»
Али Инсанов: «Меня содержат в бараке на 150 человек»
Адвокат убийцы Старовойтовой найден застреленным
Порошенко готов выдвинуть танки на Донбасс
Турция поборется за Олимпиаду
Банки отменяют комиссию на обмен валюты
Саакашвили: Порошенко предлагал мне быть премьером
Лавров едет в Абхазию
В Нигерии предотвратили нападения на посольства США и Британии
Центробанк сохранил курс маната
Во Франции вновь ограбили фургон с золотом
ПКК продолжает взрывать Турцию
В Украине пропал груз азербайджанской компании на 170 тысяч евро
Две версии обрушения здания в Баку Haqqin.az с места событий, обновлено 19:24
Удар по Шайрату: «привет» Тегерану от Трампа наша аналитика
Заур Велиев: «В метро смертник стоял рядом со мной» фото
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться