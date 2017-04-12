Роберт Секута: «США оказали помощь Азербайджану на 1,3 миллиарда долларов»

США за 25 лет оказали помощь Азербайджану на сумму 1,3 миллиарда долларов, сказал посол Соединенных Штатов в Баку Роберт Секута журналистам в среду на мероприятии, посвященном 25-летию установления дипотношений между двумя странами.

По его словам, эта помощь была направлена лицам, страдающим от конфликта, желающим открыть новый бизнес, предприятия, подключиться к предпринимательской деятельности, и фермерам.

В то же время дипломат сказал, что «главным пунктом в отношениях с Азербайджаном является совместная работа двух народов».

«То есть, установление сильных отношений между двумя народами, поддержка азербайджанцев в строительстве сильного, процветающего, демократического, стабильного государства», - сказал посол.

За указанный период, по словам дипломата, шесть тысяч азербайджанцев в рамках различных программ обмена получили образование в США. Наряду с этим американские специалисты образования, учителя и профессора оказывали помощь азербайджанцам в Азербайджане в различных учебных заведениях.