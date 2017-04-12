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В Россию не пустили тонны овощей из Азербайджана

Автор: Отдел информации 

На российско-азербайджанской границе задержаны 19,2 тонны овощей из Азербайджана, сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе надзорного органа.

По информации источника, всего было задержано почти 14 тонн томатов и 5,2 тонны картофеля.

Причиной запрета ввоза овощей в Управлении назвали нарушение правил ввоза и вывоза подкарантинной продукции, выразившееся в неполном оформлении фитосанитарного сертификата.

По результатам проверки фитосанитарный сертификат признан недействительным, ввоз подкарантинной продукции запрещен, а владелец груза привлечен к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ.

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