В Россию не пустили тонны овощей из Азербайджана

На российско-азербайджанской границе задержаны 19,2 тонны овощей из Азербайджана, сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе надзорного органа.
По информации источника, всего было задержано почти 14 тонн томатов и 5,2 тонны картофеля.
Причиной запрета ввоза овощей в Управлении назвали нарушение правил ввоза и вывоза подкарантинной продукции, выразившееся в неполном оформлении фитосанитарного сертификата.
По результатам проверки фитосанитарный сертификат признан недействительным, ввоз подкарантинной продукции запрещен, а владелец груза привлечен к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ.