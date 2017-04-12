Страшный голод в Йемене

ООН призывает к незамедлительному снятию блокады с Йемена и доступу в страну гуманитарной помощи, говорится в заявлении спецдокладчика ООН по правам человека и международным санкциям Идрисса Джазари.

"Блокада измученного войной Йемена должна быть незамедлительно снята для доступа гуманитарной помощи, чтобы бороться с гуманитарной катастрофой, из-за которой миллионы людей столкнулись с голодом… Необоснованные ограничения для прохождения коммерческих и гуманитарных грузов в Йемен, а также препятствия для распределения их внутри страны, парализуют нацию, которая уже долгое время страдает от войны", — заявил он.

По данным ООН, в Йемене в гуманитарной помощи нуждаются свыше 21 миллиона человек, что составляет порядка 82% населения. Из них 7 миллионов человек голодают.