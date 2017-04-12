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Путин едет в Китай

 

Президент РФ Владимир Путин, как ожидается, посетит Пекин 14-15 мая текущего года, сообщил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов на заседании российско-китайской межправкомиссии в среду в Москве, передает "Интрефакс".

"Со стороны российского правительства мы примем все необходимые меры и силы, для того чтобы по тем поручениям, которые есть от президента России и председателя КНР господина Си Цзиньпина  по совместной инвестиционной повестке к форуму, который состоится в Пекине 14-15 мая. Я буду сопровождать нашего президента, нам будет что в присутствии лидеров доложить по продвижению инвестиционных проектов из списка", - сказал он.

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