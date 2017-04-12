Тельмана Исмаилова заметили на дне рождения Патоха Всемогущего

В минувшую субботу в единственном в Ташкенте пятизвездочном отеле Hyatt свой 64-й день рождения с помпой отпраздновал российский олигарх узбекского происхождения, часть жизни посвятивший развитию своего бизнеса в Казахстане Фаттах (Патох) Шодиев. Среди VIP-гостей были замечены его давние друзья-соратники Александр Машкевич и Тельман Исмаилов, пишут узбекские СМИ.

Вопреки ожиданиям определенной части делового сообщества, на день рождения этого олигарха не прилетел другой олигарх и, кстати, сокурсник именинника по МГИМО - Алишер Усманов. То ли предпочел дистанцироваться от явно неоднозначной и неоднородной компании, то ли дела не позволили.

По свидетельству очевидцев, столы в отеле ломились от заморских яств, слух и взор гостей ублажали так называемые "звезды" российской эстрады, а в очередь с поздравлениями олигарху выстроились десятки отставных и действующих узбекских чиновников, включая тех, что в погонах. Причина – слухи о возвращении Шодиевых в Узбекистан в качестве влиятельных и авторитетных инвесторов. Самое время засвидетельствовать почтение.

Напомним, что в середине мая 2010 года в русскоязычном информационном пространстве широко освещали свадьбу в Монако Сабира Шодиева, сына Фаттаха Шодиева. По свидетельству российской прессы, тогда только декорирование зала цветами обошлось семье в 250 тысяч евро. На свадьбу обходными путями (например, через Болгарию), дабы не попасть в поле зрения узбекских спецслужб, не жалующих представителей клана по причине неоднозначного отношения к нему Ислама Каримова, тайком ездили родственники невесты. Впрочем, некоторые вылетели рейсом, специально зафрахтованным олигархом для ташкентских гостей.