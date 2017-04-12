Из Дагестана в Баку везли крупную партию черной икры

Сотрудниками ФСБ России по Республике Дагестан пресечена попытка незаконного перемещения через государственную границу крупной партии черной икры. Партию деликатеса должны были доставить в Азербайджан.

По данным пресс-службы Погрануправления Дагестана, 9 апреля на железнодорожном пункте пропуска «Дербент» при осмотре грузового состава, следующего из Российской Федерации, в машинном отделении пограничным нарядом были обнаружены свертки.

Они были упакованы в черные пакеты и скрыты от погранично-таможенного контроля. В свертках находилось более 10 килограммов икры рыб, предположительно, осетровых видов. По данному факту проводится проверка.