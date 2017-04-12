15-летняя Ангелина Папикян из города Гюмри (Армения) не прошла в следующий тур конкурса «Ты супер!» и вернулась из Москвы в Ереван. Как рассказала в интервью «Спутник - Армения» сама Папикян, в следующем сезоне проекта «Ты супер!» она хотела бы увидеть азербайджанскую участницу Парвану Алджанову.

Именно ее Ангелина видит в качестве победительницы проекта.

«…Я хотела бы, чтобы победила моя подруга Парвана, я ее очень полюбила. Вначале было напряжение, потом я увидела ее доброе лицо, ее доброе отношение ко мне и подумала, что она хорошая. Мы пообщались, конечно, поначалу не понимали друг друга, начали общаться жестами, и я поняла, что она очень хороший друг», - отметила Ангелина.

Проект «Ты супер!» телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, лишенным родительской опеки, заявить о себе.

Его участники - дети из России и стран постсоветского пространства. Sputnik занимался поисками юных талантов в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии.