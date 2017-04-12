Азербайджанцы избавляются от вкладов в долларах

Население стремительно избавляется от долларовых вкладов, и это уже привело к снижению удельного веса валютных сбережений в банках, передает агентство «Спутник».

Согласно данным Центрального банка, в течение февраля 2017 года вклады населения сократились на 645,4 миллиона манатов, или на 9,09% — до 7,101 миллиарда манатов.

Столь значительный обвал вызван тем, что в течение месяца из банков было выведено 656,4 миллиона манатов валютных сбережений, которые снизились до 5,638 миллиарда манатов.

В то же время, население в феврале увеличило свои манатные вклады на 11 миллионов манатов.

В итоге сбережения в нацвалюте увеличились до 1,463 миллиарда манатов, и с учетом укрепления курса маната эта тенденция обещает идти по нарастающей. Фактически сбережения населения в долларах снизились более чем на 10%, и впервые после второй волны девальвации в декабре 2015 года их доля упала ниже 80% (сейчас — 79,4%) от общей суммы вкладов в стране.