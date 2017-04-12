Повышена заработная плата среднего и младшего медицинского персонала в районах, где реализуется пилотный проект обязательного медицинского страхования - Евлахе и Мингячевире. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию при Кабинете министров Азербайджана.

Отмечается, что в этих районах утвержден новый метод начисления имеющейся зарплаты. По новым правилам, к заработной плате среднего медперсонала хирургического отделения будет начислено еще 200 манатов. Зарплата среднего медперсонала отделений терапии, педиатрии, гинекологии, родильного отделения, гемодиализа, отделений Центров здоровья семьи, аптечных отделений, статистики увеличена на 150 манатов.

Зарплата среднего медперсонала поликлиники, отделений физиотерапии, лабораторий, реанимации и других отделений будет повышена на 120 манатов.

Зарплата технических работников операционных отделений повышена на 80 манатов, заведующих медицинскими сестрами (старшая медсестра) на 850 манатов, за выполнение функцией заведующего начислено дополнительно 15% от этой суммы. К примеру, провизор, у которого заработная плата 165 манатов, получит надбавку в 150 манатов, и таким образом общая сумма зарплаты составит 315 манатов.

Зарплата младшего медицинского персонала медицинских учреждений увеличена на 80 манатов, зарплата работающих на должности сестры-хозяйски - на 130 манатов.