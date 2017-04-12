Подписаться на уведомления
 

Медработникам повысили зарплату эксклюзив

Автор: Отдел социума 

Повышена заработная плата среднего и младшего медицинского персонала в районах, где реализуется пилотный проект обязательного медицинского страхования - Евлахе и Мингячевире. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию при Кабинете министров Азербайджана.

Отмечается, что в этих районах утвержден новый метод начисления имеющейся зарплаты. По новым правилам, к заработной плате среднего медперсонала хирургического отделения будет начислено еще 200 манатов. Зарплата среднего медперсонала отделений терапии, педиатрии, гинекологии, родильного отделения, гемодиализа, отделений Центров здоровья семьи, аптечных отделений, статистики увеличена на 150 манатов.

Зарплата среднего медперсонала поликлиники, отделений физиотерапии, лабораторий, реанимации и других отделений будет повышена на 120 манатов.

Зарплата технических работников операционных отделений повышена на 80 манатов, заведующих медицинскими сестрами (старшая медсестра) на 850 манатов, за выполнение функцией заведующего начислено дополнительно 15% от этой суммы. К примеру, провизор, у которого заработная плата 165 манатов, получит надбавку в 150 манатов, и таким образом общая сумма зарплаты составит 315 манатов.

Зарплата младшего медицинского персонала медицинских учреждений увеличена на 80 манатов, зарплата работающих на должности сестры-хозяйски - на 130 манатов.

1309 просмотров


Старости
Евродепутат женится в Нагорном Карабахе
Евродепутат женится в Нагорном Карабахе
Наша погода
Сегодня 15° / 9°
13 Апр 14° / 11°
14 Апр 22° / 11°
15 Апр 18° / 10°

Наши деньги
1 USD   =   1.7029 AZN
1 EUR   =   1.8058 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Американцы пишут, что Азербайджан – вторая родина евреев они о нас
Россия заблокировала резолюцию ООН по Сирии
Медработникам повысили зарплату эксклюзив
Азербайджанцы избавляются от вкладов в долларах
Ангелина Папикян: "Я хочу, чтобы победила азербайджанка Парвана" видео
Из Дагестана в Баку везли крупную партию черной икры
Тельмана Исмаилова заметили на дне рождения Патоха Всемогущего
Путин едет в Китай
Английские фанаты устроили беспорядки в Мадриде
У водителя в Гяндже изъяли 700 кг мяса
Страшный голод в Йемене
Путин встретился с Тиллерсоном
В Россию не пустили тонны овощей из Азербайджана
Мощный взрыв в Кабуле
Роберт Секута: «США оказали помощь Азербайджану на 1,3 миллиарда долларов»
ЮАР охватили массовые демонстрации
Греция предложила американцам перенести базу из Турции на Крит
Джамалали Гаджиева задержали в Турции с гранатами и взрывчаткой
Мубариз Гурбанлы о сносе мечетей на Советской
США заявили о важности диалога с Россией
Следы сбежавшего тренера сборной Азербайджана обнаружены в Дубае
Бросивший окурок в канализацию прохожий устроил взрыв
Мария Захарова: «Жалоб от Лапшина не поступало»
Али Инсанов: «Но если я наркоман...» haqqin.az из зала суда
Адвокат убийцы Старовойтовой найден застреленным
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться