Подписаться на уведомления
 

Россия заблокировала резолюцию ООН по Сирии

 

Россия воспользовалась правом вето в Совете Безопасности ООН и заблокировала принятие проекта резолюции по Сирии, сообщает РИА Новости.

Заседание по данной резолюции состоялось в среду. Проект резолюции на обсуждение СБ ООН вынесли Великобритания, Франция и США; он предлагал генеральному секретарю ООН помочь расследовать предполагаемые инциденты с химоружием в Сирии, в том числе в Хан-Шейхуне.

Постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр ранее назвал проект резолюции "простым и сбалансированным". Новый проект практически совпал с тем, что был предложен этими странами на прошлой неделе, однако не был поставлен на голосование.

282 просмотров


Старости
Евродепутат женится в Нагорном Карабахе
Евродепутат женится в Нагорном Карабахе
Наша погода
Сегодня 15° / 9°
13 Апр 14° / 11°
14 Апр 22° / 11°
15 Апр 18° / 10°

Наши деньги
1 USD   =   1.7029 AZN
1 EUR   =   1.8058 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Американцы пишут, что Азербайджан – вторая родина евреев они о нас
Россия заблокировала резолюцию ООН по Сирии
Медработникам повысили зарплату эксклюзив
Азербайджанцы избавляются от вкладов в долларах
Ангелина Папикян: "Я хочу, чтобы победила азербайджанка Парвана" видео
Из Дагестана в Баку везли крупную партию черной икры
Тельмана Исмаилова заметили на дне рождения Патоха Всемогущего
Путин едет в Китай
Английские фанаты устроили беспорядки в Мадриде
У водителя в Гяндже изъяли 700 кг мяса
Страшный голод в Йемене
Путин встретился с Тиллерсоном
В Россию не пустили тонны овощей из Азербайджана
Мощный взрыв в Кабуле
Роберт Секута: «США оказали помощь Азербайджану на 1,3 миллиарда долларов»
ЮАР охватили массовые демонстрации
Греция предложила американцам перенести базу из Турции на Крит
Джамалали Гаджиева задержали в Турции с гранатами и взрывчаткой
Мубариз Гурбанлы о сносе мечетей на Советской
США заявили о важности диалога с Россией
Следы сбежавшего тренера сборной Азербайджана обнаружены в Дубае
Бросивший окурок в канализацию прохожий устроил взрыв
Мария Захарова: «Жалоб от Лапшина не поступало»
Али Инсанов: «Но если я наркоман...» haqqin.az из зала суда
Адвокат убийцы Старовойтовой найден застреленным
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться