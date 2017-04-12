Россия заблокировала резолюцию ООН по Сирии

Россия воспользовалась правом вето в Совете Безопасности ООН и заблокировала принятие проекта резолюции по Сирии, сообщает РИА Новости.

Заседание по данной резолюции состоялось в среду. Проект резолюции на обсуждение СБ ООН вынесли Великобритания, Франция и США; он предлагал генеральному секретарю ООН помочь расследовать предполагаемые инциденты с химоружием в Сирии, в том числе в Хан-Шейхуне.

Постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр ранее назвал проект резолюции "простым и сбалансированным". Новый проект практически совпал с тем, что был предложен этими странами на прошлой неделе, однако не был поставлен на голосование.