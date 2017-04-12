Во влиятельном американском издании «The Huffington Post» опубликована статья сооснователя и исполнительного директора Сестринской общины «Салам Шалом» Шерил Олицки о поездке делегации этой организации в Азербайджан и полученных впечатлениях. Представляем нашим читателям перевод полного текста этой весьма занимательной и поучительной статьи.

Сестринская община «Салам Шалом» (СОСШ) недавно отправилась в Азербайджан, страну, выбранную для поездки в рамках программы налаживания мостов. СОСШ – североамериканская низовая организация мусульманских и еврейских женщин, привержена делу межконфессионального взаимодействия с целью построения отношений и прекращения ненависти. Одним из основных направлений ее деятельности является ежегодная поездка в зоны интересов обеих религиозных групп. Путешествие дает возможность участникам ближе познакомиться друг с другом, а место выбирается таким образом, чтобы члены СОСШ могли расширить свою базу знаний о других людях, на жизнь которых влияют отношения между религиозными группами.

Комитет по командировкам СОСШ выбрал в этом году Азербайджан из-за его уникального подхода к разнообразию. Азербайджан, находящийся на берегу Каспийского моря, граничит с Россией на севере и с Ираном на юге. Азербайджан считает Соединенные Штаты и Израиль важными стратегическими партнерами в регионе. Исторически, Азербайджан, который лежал на Шелковом пути и до сих пор является связующим звеном между Азией и Европой, всегда отличался разнообразием. В 1918 году Азербайджан стал первой демократической республикой в мусульманском мире. Во время поездки нам часто напоминали, что Азербайджан предоставил женщинам право голоса в 1918 году, прежде чем это сделали Соединенные Штаты. В 1921 году страна потеряла свою независимость, когда была вынуждена стать частью Советского Союза. Чуть более 25 лет назад Азербайджан вновь обрел свою независимость.

Азербайджан, определенно являющийся мусульманской страной, также был домом для еврейской общины на протяжении более 2500 лет. Страна известна, как один из лучших примеров сосуществования – религия и вера не отделяют одну группу от другой. Евреи живут в гармонии с мусульманами, сунниты молятся вместе с шиитами. Независимо от того, является ли он межконфессиональным или внутриконфессиональным, их подход к религии не разделяет их друг от друга. В современном мире, раздробленном различиями, наша группа мусульман и евреев, чьи религиозные общины часто являются мишенью антиеврейских и антимусульманских акций и риторики, хотела узнать, как другая страна смогла сохранить свое многообразие, а ее граждане живут в гармонии.

Во время нашего путешествия мы встречались с высокопоставленными официальными лицами и местными жителями. Хотя мы были в восторге от впечатляющей архитектуры и великолепного географического ландшафта, наша цель состояла в том, чтобы провести время с местным населением, чтобы мы могли понять азербайджанское общество через их собственные глаза и извлечь уроки из их повседневной жизни. Я никогда не забуду пылающее лицо одной из участниц нашей экспедиции, когда она надела свой хиджаб впервые за столь долгое время. Она перестала носить хиджаб в Соединенных Штатах после того, как ей нанесли словесное оскорбление в продуктовом магазине. Было прекрасно видеть, как эта женщина чувствует себя столь уверенно в своем желании публично продемонстрировать свою веру. Наша поездка совпала с еврейским праздником Пурим, во время которого еврейская община празднует свое избавление в древней Персии, когда местный деспот пытался уничтожить их. Праздник включает в себя женщину, Эсфирь, как героиню этой истории. И вот мы, тоже женщины, и в том же регионе, отмечали этот праздник. Когда мы вошли в синагогу во время празднования Пурим, раввин синагоги приветствовал всех нас. Он пригласил всех нас танцевать: мусульманские и еврейские сестры из СОСШ рука об руку танцевали с местными еврейскими женщинами из Азербайджана. Вопросов не было. Препятствий не было. Иногда нужно просто танцевать.

Официальные лица страны также приветствовали нас и устраивали разнообразные брифинги и встречи. В соответствии с их местной традицией, каждая встреча включала в себя чай и выпечку. Мы имели честь встретиться с послом США в Азербайджане, ректором Азербайджанской дипломатической академии – англоязычного университета и многими его студентами, председателем Государственного комитета по делам религий, председателем Государственного комитета по делам семьи и женщин, государственным советником по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии, а также религиозными лидерами мусульманской и еврейской общин.

Однако наиболее важными были встречи с местными жителями. Мы все время задавали один и тот же вопрос: «В чем секрет сосуществования, который пронизывает все аспекты жизни в Азербайджане?» Ответ всегда был один и тот же: «Нет никакого секрета». Нам сказали: «Это именно так, как оно есть. Так должно быть. Это наша культура. Так нас вырастили. Так растили наших родителей. И все так же, как и поколения до нас».

По завершении поездки у меня был ответ на мой вопрос. Мы не рождены ненавидеть. Ненависть – это то, чему учат посредством слов и примеров. Азербайджан же – это страна, граждане которой настроены на то, чтобы жить в согласии друг с другом. Это было проиллюстрировано, когда один из лидеров общины объяснил, что каждый человек в Азербайджане практикует терпимость. Я всегда считала, что терпимость – это негативное понятие, а не позитивное, в том смысле как использовали ее. Я думала, когда кто-то терпит другого, он мирится с этим человеком почти через силу. Поэтому я попросила уточнить, что он имел в виду. Ответ меня поразил. Он пояснил, что азербайджанцы приравнивают терпимость к тому, чтобы принимать и уважать друг друга. Это так просто: принимать и уважать тех, кто не похож на тебя.

И в тот момент, когда я уезжала из страны, мне вновь напомнили о тех ожиданиях, которые мешают нам просто принимать и уважать. В аэропорту Баку существует несколько уровней безопасности. Когда мы проходили паспортный контроль, нас допрашивал пограничник. Он обработал мои документы довольно быстро. Затем он посмотрел на моего мужа (одного из немногих мужчин, которые присоединились к СОСШ во время поездки). Офицер спросил моего мужа: «Откуда вы?» Ответ: «Соединенные Штаты». Еще раз: «Нет, откуда вы родом?» И снова мой муж ответил: «Америка, Соединенные Штаты». Отклик офицера: «Израиль?» Вот тут я запаниковала, так как офицер указал на голову моего мужа и его кипу (мой муж всегда носит традиционный еврейский головной убор). Тогда пограничник спросил моего мужа, может ли он говорить на иврите. Мой муж ответил на иврите «Да» и продолжил разговор на иврите. Вот тогда офицер пограничной службы улыбнулся и сказал: «Иехуди (еврей)» и указал на себя. Затем сказал: «Губа» (самодостаточный еврейский город в горах Кавказа), снова показав на себя. Затем он рассказал нам, что его родители и дедушки и бабушки были также из Губы и жестом указал, что они жили там многие поколения. Он сказал, что надеется, что нам понравился наш визит в Азербайджан и пригласил нас вернуться. Я вернусь в Азербайджан, и я обязуюсь учить других тому, чему я научилась здесь. Когда принятие и уважение станут частью нашей культуры, наши будущие поколения будут настроены на то, чтобы жить в гармонии.