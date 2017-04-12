Алишер Усманов судится с Навальным

Один из богатейших людей России, миллиардер Алишер Усманов решил подать в суд на Алексея Навального, который, по словам бизнесмена, "перешел красную линию", обвинив его в коррупционных связях с премьер-министром Дмитрием Медведевым, теневых схемах получения прибыли и "ограблении" своих же сотрудников, якобы работающих за копейки, передает РИА Новости.

По заявлению Усманова, Навальный "очень любит публиковать красивые картинки, но очень невнимательно читает документы", и теперь должен ответить за свои слова. В Фонде по борьбе с коррупцией (ФБК) Навального в ответ заявили, что "будут рады" встретиться с юристами миллиардера в суде.